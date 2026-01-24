Levante che sarà in gara a Sanremo 2026 con Sei tu racconta | È un brano nudo e carnale parla della fine dell' amore

Nella lunga lista dei 30 cantanti di Sanremo 2026 spicca Levante. Pronta ad affrontare la sua terza volta all’Ariston. «Mi vedrete diversa però, sia per il brano, che arriva in punta di piedi, sia per il look perché sarò molto più elegante», racconta presentando a Milano il suo brano in gara Sei tu di cui ha scritto testo e musica. Levante e l’amore: a Sanremo 2026 con Sei tu. « Sei tu descrive le sensazioni fisiche di un corpo innamorato, è “pelle” la parola chiave della canzone, perché è quello che sento sotto la mia pelle ma che l’altro non può vedere. È un brano che parla di amore, ma della fine dell’amore, Mi sono chiesta perché le mie storie finissero sempre alla stessa curva.🔗 Leggi su Amica.it

Sanremo 2026, Levante torna in gara con Sei tuLevante torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano Sei tu.

Levante: svelato il titolo dell’album in uscita dopo Sanremo. E su Sei tu…Manca solo la data di uscita ufficiale, ma manca sempre meno al disco. Al suo interno, troveremo anche la canzone sull’immedesimazione che presenterà al Festival di Sanremo 2026 ... radioitalia.it

Levante: «A Sanremo canto l’incomunicabilità, questa volta da sola»All’Ariston Levante porterà «Sei tu», una ballad che affronta il desiderio frustrato di dire ciò che si prova. «Il focus sarà il desiderio di esprimere l’amore, il non riuscire a verbalizzarlo. Sono ... ilmattino.it

