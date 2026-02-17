levante sei tu testo del brano in gara a sanremo 2026

Levante sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Sei tu, brano che descrive le sensazioni fisiche provocate dell’innamoramento, ecco il testo. Levante torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Sei tu. Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo. Da aprile sarà in tour nei club. Levante – Sei tu – Testo. Ah, non mi sento le gambe. Ah, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, Eppure sono viva, Sento che sorrido E io non l’ho deciso. La vista mi abbandona un po’. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

Sanremo 2026 si arricchisce della performance di Levante che interpreta

Levante con Sei tu
Levante presenterà Sei tu all'edizione 2026 del Festival di Sanremo. Nel corso degli anni l'artista si è affermata come una delle voci più amate del panorama italiano.

Sei tu di Levante – Il testo e il significato della canzone di Sanremo 2026
Quello che porta in scena è un sentimento capace di prendere il controllo del nostro corpo

LEVANTE, PRESTO IL NUOVO ALBUM E UN TOUR
Levante tra poco al Festival di Sanremo (terza partecipazione), ha scritto testo e musica di Sei Tu, una canzone d'amore; Il brano è solo uno dei tanti percorsi che Levante ha fatto e farà nei prossimi mesi.