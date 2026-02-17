Levante Sei tu testo del brano in gara a Sanremo 2026
Levante partecipa a Sanremo 2026 con il brano Sei tu, perché vuole raccontare le emozioni che l’innamoramento suscita nel corpo. La cantante ha scelto di mettere in musica le sensazioni di cuore che si avvertono quando si è innamorati, e ha scritto un testo che descrive le pulsazioni e le scosse che si sentono dentro. La canzone si concentra su come il sentimento influenzi il nostro stato fisico e mentale, portando un messaggio diretto agli ascoltatori.
Levante sarà in gara al Festival di Sanremo 2026 con Sei tu, brano che descrive le sensazioni fisiche provocate dell’innamoramento, ecco il testo. Levante torna in gara al Festival di Sanremo con il brano Sei tu. Claudia Lagona, artista poliedrica capace di spaziare con la stessa creatività tra musica, scrittura e arti visive, cantautrice con all’attivo cinque album di grande successo. Da aprile sarà in tour nei club. Levante – Sei tu – Testo. Ah, non mi sento le gambe. Ah, dove sono le braccia? E mi manca il respiro, Eppure sono viva, Sento che sorrido E io non l’ho deciso. La vista mi abbandona un po’. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
