Sanremo 2026 | le pagelle della prima serata del festival top e flop

Sanremo 2026 ha iniziato con 30 canzoni interpretate da 16 artisti, causando entusiasmo tra il pubblico e critiche tra gli esperti. La prima serata ha mostrato performance diverse, alcune convincenti e altre deludenti, creando un clima di attesa per le prossime serate. Tra i momenti più discussi ci sono state le esibizioni più attese e le sorprese inaspettate. La kermesse musicale si prepara a catturare l’attenzione dei telespettatori nelle prossime settimane.

T renta cantanti per trenta canzoni. Sanremo 2026 è cominciato con tutta la sua enorme squadra di Big, e come ogni anno è tempo di pagelle sulle prime performance. Mentre Can Yaman ha entusiasmato la platea con una prestanza fisica straordinaria, i cantanti si sono esibiti per la prima volta all’Ariston, andando a chiudere progressivamente una serata finita all’una e trenta e oltre. Serata cominciata con Ditonellapiaga e la sua Che fastidio! e finita con LDA e Aka7even con Poesie clandestine. Ecco come si sono comportati tra top e flop. Sanremo 2026: veterani e debuttanti pronti a conquistare l’Ariston X Leggi anche › La prima serata di Sanremo 2026: chi canta stasera, la scaletta e Can Yaman co-conduttore Sanremo 2026: pagelle prima serata, top e flop cantanti. 🔗 Leggi su Iodonna.it

