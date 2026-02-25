sanremo 2026 la classifica della prima serata i migliori 5 da arisa a ditonellapiaga

Durante la prima serata di Sanremo 2026, Carlo Conti ha annunciato i primi cinque artisti in classifica, dopo aver ascoltato tutti i brani. La scelta deriva dai voti della giuria e del pubblico, che hanno deciso le posizioni iniziali. Tra i nomi emersi ci sono cantanti noti e alcune sorprese. La serata si è conclusa con l’attesa per i prossimi ascolti e classifiche. La gara continua con altri artisti pronti a salire sul palco.

La prima serata del Festival di Sanremo 2026 ci consegna una prima classifica parziale con le prime cinque posizioni, ma in ordine randomico. Al termine dello show Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman hanno infatti rivelato i cinque artisti che sono stati più votati dalla giuria chiamata in causa martedì 24 febbraio. Nella prima serata a votare è stata solo la Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, che si è espressa sui 30 cantanti in gara. Hanno votato quindi i giornalisti, che hanno ascoltato già le canzoni più volte, infatti il primo ascolto è avvenuto settimane fa e poi hanno potuto riascoltare le canzoni in gara anche durante le prove di questi giorni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Sanremo 2026, l’ordine di uscita della prima serata: apre DitonellapiagaSanremo 2026 si accende con l’apertura di Ditonellapiaga, che ha ottenuto il primo slot per la prima serata.

Ditonellapiaga a Sanremo 2026 “dà fastidio”: nella prima serata rompe le regole con la t-shirt stampataDitonellapiaga ha provocato reazioni durante la prima serata di Sanremo 2026 rompendo le regole con la sua t-shirt stampata.

