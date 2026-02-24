Ditonellapiaga a Sanremo 2026 dà fastidio | nella prima serata rompe le regole con la t-shirt stampata

Ditonellapiaga ha provocato reazioni durante la prima serata di Sanremo 2026 rompendo le regole con la sua t-shirt stampata. La cantante ha attirato l’attenzione del pubblico mentre presentava il brano “Che fastidio!” e si è distinta per un comportamento inaspettato. La sua scelta di vestirsi in modo diverso ha generato discussioni tra gli spettatori e i giornalisti presenti in sala. La sua presenza ha subito catturato i riflettori, creando un clima di sorpresa.