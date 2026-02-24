Ditonellapiaga a Sanremo 2026 dà fastidio | nella prima serata rompe le regole con la t-shirt stampata
Ditonellapiaga ha provocato reazioni durante la prima serata di Sanremo 2026 rompendo le regole con la sua t-shirt stampata. La cantante ha attirato l’attenzione del pubblico mentre presentava il brano “Che fastidio!” e si è distinta per un comportamento inaspettato. La sua scelta di vestirsi in modo diverso ha generato discussioni tra gli spettatori e i giornalisti presenti in sala. La sua presenza ha subito catturato i riflettori, creando un clima di sorpresa.
Ditonellapiaga è la cantante che ha dato il via alla 76esima edizione del Festival di Sanremo, alla quale partecipa col brano Che fastidio!. Cosa ha indossato per il debutto?. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Chi è Ditonellapiaga (alias Margherita Carducci), che aprirà la prima serata di Sanremo 2026 con “Che Fastidio!”Ditonellapiaga, pseudonimo di Margherita Carducci, ha scelto di aprire la prima serata di Sanremo 2026 con il brano “Che Fastidio!”.
Ditonellapiaga aprirà Sanremo 2026. Da Fedez a Tommaso Paradiso, ecco quando si esibiranno i cantanti nella prima serataDitonellapiaga ha ottenuto il ruolo di aprire Sanremo 2026, perché è stata scelta come prima artista della serata di apertura.
DITONELLAPIAGA sarà la SORPRESA di SANREMO 2026!
