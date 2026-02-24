Sanremo 2026 l’ordine di uscita della prima serata | apre Ditonellapiaga

Sanremo 2026 si accende con l’apertura di Ditonellapiaga, che ha ottenuto il primo slot per la prima serata. La scelta deriva dall’ordine stabilito ieri, dopo una selezione tra le prime prove. La cantante romana sale sul palco alle 20:45, dando il via ufficiale alla manifestazione. La sua performance introduce ufficialmente la lunga serata di musica e spettacolo che coinvolge artisti e pubblico. La serata prosegue con altri protagonisti pronti a salire sul palco.

Il giorno più atteso dell’anno per la televisione italiana è finalmente arrivato. Oggi, martedì 24 febbraio 2026, si accendono i riflettori sulla settantaseiesima edizione del Festival della Canzone Italiana. A partire dalle 20:40, Rai1 trasmetterà in diretta dal Teatro Ariston l’evento inaugurale dello show musicale più amato, odiato e discusso d’Italia. Per la prima serata, il timone del Festival è affidato a Carlo Conti. Al suo fianco, una presenza d’eccezione: Laura Pausini, artista che proprio su quel palco ha mosso i primi passi di una carriera globale. A completare il trio della serata d’apertura ci sarà l’attore Can Yaman, figura amatissima dal pubblico televisivo nazionale, incaricato di apportare un respiro internazionale e moderno alla conduzione. 🔗 Leggi su Cultweb.it

