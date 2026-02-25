Sanremo 2026 il polsino di Ermal Meta | affondo pro-Pal sul palco

A Sanremo 2026 arrivano politica e la causa palestinese. Arrivano con Ermal Meta e con il suo messaggio pro-Pal. Sul palco dell’Ariston, nel cuore della kermesse, il cantautore ha scelto di portare al centro dell’attenzione Gaza. Meta canta infatti “Stella, stellina”, una ninna nanna dedicata a una bambina palestinese morta sotto le bombe. La protagonista della canzone è una bambina senza nome. E proprio su questo punto il cantante ha insistito: quella bambina potrebbe chiamarsi Aysha, Amal, Layla, Nour, Hind. Nomi che rappresentano tante vite spezzate. “Figlie di nessuno, figlie di tutti”, ha spiegato. Il riferimento non è rimasto soltanto nelle parole. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Sanremo, Ermal Meta porta sul palco la canzone su una bambina palestinesePer lasciar spazio alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, il festival di Sanremo quest'anno slitta in avanti di qualche settimana e arriva a...

Il 2025 dei vip pro Pal: bandiere sul palco e lacrime sui social per essere amatiIl 2025 sarà ricordato come l'anno degli artisti che si sono resi conto che la causa pro Pal funziona per aver qualche attenzione in più.

Sanremo 2026 - Ermal Metal alle prove con l'orchestra

