Il 2025 si configura come l’anno in cui molti vip hanno adottato la causa pro Pal, utilizzando bandiere sul palco e condividendo emozioni sui social. Questo movimento ha evidenziato come alcune star cerchino, attraverso gesti pubblici e messaggi online, un’attenzione maggiore verso tematiche di interesse comunitario. Un fenomeno che riflette la crescente attenzione delle celebrità verso le cause sociali, consolidando un nuovo modo di comunicare con il pubblico.

Il 2025 sarà ricordato come l'anno degli artisti che si sono resi conto che la causa pro Pal funziona per aver qualche attenzione in più. In tanti sono saliti sul carro dell'attivismo negli ultimi 12 mesi, seguendo l'onda dalla parte che poteva dare loro maggiore rilievo e meno problemi, visto che lo schieramento con Israele, nel mainstream social, avrebbe potuto dare loro qualche grattacapo. L'hanno fatto con convinzione e sapendo quello che facevano? Per la maggior parte no, probabilmente non si sono nemmeno interessati nel merito ma è bastato qualche video social e qualche sondaggio di popolarità per capire che la parte pro Pal era quella più conveniente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il 2025 dei vip pro Pal: bandiere sul palco e lacrime sui social per essere amati

