Sanremo 2026 il clou della prima serata | ecco la gallery

Il Festival di Sanremo 2026 ha iniziato con un tributo a Pippo Baudo, causato dalla sua lunga carriera e dal legame con il pubblico. Durante la prima serata, il pubblico ha applaudito calorosamente, creando un’atmosfera di grande emozione. La serata è stata anche caratterizzata da esibizioni di artisti emergenti e da momenti di spettacolo coinvolgenti. La manifestazione continua a essere uno degli eventi più attesi dell’anno musicale italiano.

Il Festival si è aperto con l’omaggio a Pippo Baudo. Ovazione in ricordo di Peppe Vessicchio Il Festival di Sanremo 2026 si è aperto con un commosso omaggio a Pippo Baudo, con il pubblico dell’Ariston che ha acclamato il celebre conduttore. Una standing ovation ha invece accolto il ricordo del maestro Peppe Vessicchio da parte di Carlo Conti e Laura Pausini. Ditonellapiaga ha aperto la gara, mentre Can Yaman è riuscito a far cantare in turco Laura Pausini. Ecco le 10 foto della serata. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

“Ecco chi sarà il superospite della prima serata”: l’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato il superospite della prima serata di Sanremo 2026: Tiziano Ferro.

Fantasanremo, i bonus e i malus della prima serata di Sanremo 2026: ecco tutti i punteggi in direttaIl Fantasanremo ha registrato un aumento di partecipanti durante la prima serata di Sanremo 2026, causato dalla crescente popolarità del gioco tra gli appassionati del festival.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Telpress, monitorati oltre 150mila post su Sanremo 2026: momento clou la rinuncia di Pucci; Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Festival di Sanremo 2026, il calendario completo: quando inizia, serate e duetti da non perdere; La scenografia di Sanremo 2026 è un 'connubio tra Asimmetria e Magia Musicale'.

Green carpet Sanremo 2026: look, momenti clou e sorprese della sfilata inauguraleLa sfilata del green carpet di Sanremo 2026 ha aperto la settimana del Festival: ecco tutti i look degli artisti, i momenti virali e l'atmosfera davanti all'Ariston ... lifestyleblog.it

Sanremo 2026: scaletta e ospiti della prima serataFestival di Sanremo 2026, ecco il programma della prima serata: gli ospiti, la scaletta, i momenti clou, gli artisti in gara ... iconmagazine.it

Lo sappiamo... #Sanremo è Sanremo. Amato, odiato, evitato o inseguito, il #Festival rappresenta un crocevia indissolubile. Tra tanti co-conduttori, numerosi ospiti e le immancabili polemiche, rimettiamo la #musica al centro per la domanda clou: chi vincerà x.com

perche #sanremo e’ Sanremo … Per accompagnarla, si scomodo’ anche il grande #burtbacharach. Insieme a #mariobiondi nella serata clou del Festival 2009. Momento emozionante #karima #liveperformance #SocialMusic - facebook.com facebook