Fantasanremo i bonus e i malus della prima serata di Sanremo 2026 | ecco tutti i punteggi in diretta

Il Fantasanremo ha registrato un aumento di partecipanti durante la prima serata di Sanremo 2026, causato dalla crescente popolarità del gioco tra gli appassionati del festival. Numerosi utenti hanno assegnato bonus e malus ai concorrenti, influenzando i punteggi in tempo reale. La dinamica dei punteggi ha coinvolto anche chi seguiva il festival da casa, creando un clima di competizione tra i fan. La prima serata ha mostrato un forte coinvolgimento del pubblico virtuale.

Riparte il Fantasanremo. Apre il battenti il Festival di Sanremo 2026 e con lui torna il Fantasanremo. Sull'account ufficiale del gioco, sono stati resi quelli che saranno i punti e le assegnazioni, in tempo con l'orario in cui è prevista la chiusura ufficiale delle iscrizioni. Di artista in artista, vi comunicheremo anche gli ipotetici punteggi di assegnazione per ogni artista in gara. Nel corso della serata aggiorneremo in diretta queste pagine con tutti punti del Fantasanremo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Il FantaSanremo prima che esistesse, da Vasco a Troisi e Madonna: tutti i bonus e malus del passatoIl FantaSanremo ha riscosso grande interesse perché ripercorre momenti storici del festival, come le performance di Vasco, Troisi e Madonna, che hanno influenzato i punteggi.

Tony Pitony fa impazzire tutti alla festa del Fantasanremo. Ecco tutti i bonus e i malus del gioco – Il videoTony Pitony ha scatenato l'entusiasmo alla festa del Fantasanremo, che ha attirato molti appassionati prima dell'inizio ufficiale del festival.

