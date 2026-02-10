Carlo Conti ha annunciato il superospite della prima serata di Sanremo 2026: Tiziano Ferro. Sui social, il conduttore ha scritto che il cantante sarà presente martedì 24. Nel video pubblicato, Conti dice di essere molto felice che Ferro abbia accettato l’invito.

“ Tiziano Ferro!!! Martedì 24 super-ospite a Sanremo!!!” Lo annuncia Carlo Conti sui social. Nel video di annuncio il direttore artistico del festival spiega “di essere molto contento che Tiziano abbia accettato” il suo invito. L’ultima volta che il cantante ha calcato il palco dell’Ariston è stato nel 2020 nell’edizione condotta da Amadeus in cui fu ospite fisso per 5 sere. L’artista ha pubblicato il suo nuovo disco “Sono un grande” e si prepara al tour negli stadi che partirà il 30 maggio da Lignano Sabbiadoro e andrà avanti fino al 12 luglio facendo tappa a Milano, Torino, Bologna, Padova, Roma, Napoli, Ancona, Bari e Messina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Ecco chi sarà il superospite della prima serata”: l’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026

Carlo Conti annuncia che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata di Sanremo 2026.

Al momento non ci sono conferme ufficiali riguardo alla partecipazione di Tiziano Ferro come superospite a Sanremo 2026.

