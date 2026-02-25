sanremo 2026 gli ascolti della prima serata conti contro conti chi ha vinto

Dopo il verdetto dei critici, ecco quello dei telespettatori: la prima serata del Festival di Sanremo 2026 ha totalizzato 9 milioni e 600mila telespettatori, pari al 58% di share. Un ottimo risultato, quello di Carlo Conti che sul palco dell'Ariston ha voluto accanto a sé come conduttori Laura Pausini e Can Yaman, visto che si tratta del quarto dato più alto dal 1997. Nel dettaglio, la prima parte Sanremo Start (dalle 20.41 alle 21.10) ha raccolto davanti alla tv 13,3 milioni di spettatori, per uno share del 51,9%. Tuttavia, il confronto con la scorsa edizione è pesante: l'11 febbraio 2025, il Festival condotto da Conti dopo il ciclo-record di Amadeus aveva infatti totalizzato una media complessiva di circa 12,6 milioni di spettatori, con uno share del 65,3%. I dettagli, numero per numero. Il dato di share della prima serata della 76esima edizione del Festival è il quarto migliore risultato dal 1997. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Leggi anche: Sanremo 2026: gli ascolti della prima serata. All’esordio Carlo Conti si è perso 3 milioni di telespettatori

“Ecco chi sarà il superospite della prima serata”: l’annuncio di Carlo Conti per Sanremo 2026Carlo Conti ha annunciato il superospite della prima serata di Sanremo 2026: Tiziano Ferro.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Temi più discussi: Gli ascolti della prima serata di Sanremo 2026: spettatori e share; Come ci sono sembrate le canzoni di Sanremo 2026 ascoltandole dal vivo alle prove; Sanremo 2026, pagelle della prima serata Festival: immenso Fulminacci; Sanremo, i record e gli scandali: le dieci curiosità che hanno fatto la storia del Festival.

Sanremo, gli ascolti: 58% di share e 9,6 milioni di spettatori, 3 in meno rispetto al 2025La serata condotta da Carlo Conti, Laura Pausini, l'attore turco Can Yaman e con super ospite Tiziano Ferro ha segnato un calo rispetto all'anno scorso ... msn.com

Sanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anniSanremo 2026, confronto ascolti tv della prima serata del 24 febbraio con i dati auditel degli gli scorsi anni. Tutti i dati. superguidatv.it

Sanremo 2026, ascolti in calo: ecco lo share della prima serata È il quarto miglior risultato di share dal 1997, ma dato inferiore rispetto a quello dello scorso anno - facebook.com facebook

Sanremo, gli ascolti (in discesa) e il paragone con Amadeus: da Fiorello a Can Yaman, così il Festival perde appeal x.com