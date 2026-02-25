sanremo 2026 ermal meta e il tenero messaggio per i bambini palestinesi letteralmente cucito addosso

Ermal Meta ha scelto di interpretare “Stella stellina” a Sanremo 2026, un gesto che nasce dalla volontà di sensibilizzare sull’emergenza umanitaria dei bambini palestinesi. Durante l’esibizione, il cantante ha indossato un braccialetto con i colori della Palestina, attirando l’attenzione del pubblico. La sua performance ha voluto portare un messaggio di solidarietà e speranza, coinvolgendo gli spettatori in un momento di grande emozione. La serata prosegue con altri artisti pronti a condividere storie significative.

Per accompagnare esteticamente il suo brano in gara, Stella Stellina, il cantante si affida allo styling di Nicolò Grossi e alla maison Trussardi: per lui una silhouette oversize e raso colorato. Nello specifico Ermal Meta ha indossato uno spolverino in raso di seta stretch, pantaloni in pelle suede con trattamento vintage e stivaletti in denim floccato color lava. Ma, oltre i dettagli tecnici, un particolare della sua mise ha attirato l'attenzione: una scritta sul colletto della camicia.

Sanremo 2026, Ermal Meta: “Canto i figli di tutti, l’Eurovision? Porterei il mio messaggio”Ermal Meta dice di voler cantare per tutti i figli, non solo per il pubblico di Sanremo.

Ermal Meta a Sanremo 2026: “Stella Stellina”, una canzone per Gaza e un messaggio contro tutte le guerre.Ermal Meta torna sul palco dell’Ariston con una canzone che va oltre la musica.

Sanremo 2026: Ermal Meta arriva al Quirinale per fare visita al presidente Mattarella

Ermal Meta sul sul palco col nome di una bimba palestinese sulla camicia - facebook.com facebook

#Repost @RaiRadio2 Nella Social Room di #Radio2 Ermal Meta al microfono di Francesca Bergesio dopo la prima esibizione sul palco di #Sanremo2026 x.com