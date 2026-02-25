(Adnkronos) – Enrico Nigiotti torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, è di nuovo protagonista all'Ariston per la seconda serata della kermesse canora. Quella di quest'anno è la quarta partecipazione. Ha esordito nel 2015 tra le Nuove Proposte, per poi tornare tra i Big nel 2019 e nel 2020. Enrico Nigiotti è nato nel 1987 a Livorno, fin da bambino ha coltivato la passione per la musica blues ereditata dal padre Stefano. Il suo debutto risale al 2008 con il singolo 'Addio', arrangiato nei cori da Elisa. Ma il vero successo arriva nel 2010 quando approda ad Amici di Maria De Filippi, da dove tuttavia si auto-elimina, a favore dell'allora fidanzata Elena D'Amario, anche lei concorrente del talent. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche:

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti in gara con Ogni volta che non so volare

Enrico Nigiotti canta “Ogni volta che non so volare”: testo e significato del brano di Sanremo 2026

Enrico Nigiotti - OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE | SANREMO 2026

Temi più discussi: Sanremo 2026, Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Il testo del brano; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti e il ritorno dell’eterna promessa; Enrico Nigiotti torna a Sanremo con Ogni volta che non so volare: il testo e il significato del brano in gara a Festival; Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: gli esordi con Amici, il ruolo da papà, il nonno Tommaso.

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti chi è: in gara con il brano 'Ogni volta che non so volare'Enrico Nigiotti torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 e questa sera, mercoledì 25 febbraio, è di nuovo protagonista all'Ariston per la seconda serata della kermesse canora . Quella di ... adnkronos.com

Sanremo 2026, dove vive Enrico Nigiotti? La scelta inaspettataLa 76esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. notizie.it

Sanremo 2026: l'ordine d'uscita dei cantanti nella seconda serata PATTY PRAVO LDA & AKA 7EVEN ENRICO NIGIOTTI TOMMASO PARADISO ELETTRA LAMBORGHINI ERMAL META LEVANTE BAMBOLE DI PEZZA CHIELLO J-AX NAYT FULMINACCI F - facebook.com facebook

(3/4) I voti alle canzoni della prima serata #Sanremo2026 5.5 Ermal Meta: neobalcanodica 4 Serena Brancale: ruffianesca 5 Nayt: lagnosa 6.5 Malika Ayane: mattaintrasferta 4 Eddie Brock: segaiola 3.5 Sal Da Vinci: guappa 6.5 Enrico Nigiotti: apugnichiusesc x.com