Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare | testo e significato del brano di Sanremo 2026

Enrico Nigiotti interpreta “Ogni volta che non so volare” a Sanremo 2026, portando sul palco un brano che parla di dubbi e di sfide personali. La canzone nasce dalla voglia di condividere le proprie paure e di affrontarle con sincerità. Nigiotti ha scelto di presentare un testo intenso, che riflette le difficoltà di trovare il coraggio di ripartire dopo un momento di crisi. La performance si conclude con un’immagine di speranza e determinazione.

Enrico Nigiotti canta a Sanremo 2026 la canzone “Ogni volta che non so volare”: ecco il testo e significato del brano del Festival. Le parole del brano di Enrico Nigiotti in gara a Sanremo. Ecco le parole di “ Ogni volta che non so volare “, il brano in gara a Sanremo 2026 che il cantautore toscano ha scritto insieme a Pacifico: “T ardi Che non è più solo notte Ma anche un po’ mattina Tardi che non mi addormento Chiudo gli occhi appena Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto Di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro Il tempo vola maledetto Veloce come un pizzicotto Ecco la prima volta che ho fatto l’amore avevo 15 anni Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi Così dolce e preoccupato Così sempre attento Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso Il tempo vola l’ho già detto Anche in un orologio rotto E mentre fuori scoppia un altro inferno Da qualche parte adesso è già domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di Volare Specchio forse i sogni non finiscono dove comincia la realtà E c’è bisogno di dolore per un po’ di felicità Lo pensiamo sempre tutti che sia meglio qualcun altro E non vediamo dietro al vecchio i capelli da ragazzo Il tempo corre quanto è stronzo Sorpassa e poi ti ruba il posto E mentre fuori brucia un altro inferno Pochi minuti e poi sarà domani Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso Prima di volare I mostri che c’ho dentro Che mi fanno cadere Questa mania che devi andare solo bene A chi mi salva ogni volta che tocco il fondo A chi comunque vada mi rimane accanto E se questa vita è un viaggio Meno male siete qui Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare Ogni volta che non so Volare ” Il significato del brano di Enrico Nigiotti a Sanremo 2026. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Sanremo 2026, Enrico Nigiotti canta Ogni volta che non so volare. Testo e di cosa parla la canzoneSanremo 2026 vede il ritorno di Enrico Nigiotti, che presenta la sua canzone “Ogni volta che non so volare”.

Testo e significato di “Ogni volta che non so volare” di Enrico Nigiotti, in gara a Sanremo 2026Enrico Nigiotti ha scritto “Ogni volta che non so volare” con Pacifico, ispirandosi a una notte insonne.

Enrico Nigiotti - OGNI VOLTA CHE NON SO VOLARE | SANREMO 2026

