sanremo 2026 enrico nigiotti in gara con ogni volta che non so volare

Enrico Nigiotti parteciperà al 76° Festival di Sanremo con il brano

Enrico Nigiotti sarà tra gli artisti in gara al 76° Festival di Sanremo con Ogni volta che non so volare. Enrico Nigiotti sarà tra gli artisti in gara al 76° Festival di Sanremo con Columbia Records Sony Music Italy, segnando il suo quarto ritorno sul palco dell’Ariston e lo farà con il brano dal titolo Ogni volta che non so volare. La sua storia con il Festival inizia nel 2015, quando partecipa tra le Nuove Proposte con Qualcosa da decidere. Nel 2019 torna tra i Big con Nonno Hollywood, certificato disco d’oro e vincitore del prestigioso Premio Lunezia per il valore musico-letterario del testo. Spettacolo.eu

Enrico Nigiotti presenta Ogni volta che non so volare | Festival di Sanremo 2026

