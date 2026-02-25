sanremo 2026 la classifica top 5 della prima serata

Sanremo 2026 ha visto emergere cinque artisti che hanno riscosso il maggior favore della giuria della Sala stampa, influenzando così la prima serata del festival. La valutazione dei giornalisti ha portato a una lista di interpreti che si sono distinti per originalità e presenza scenica, attirando l’attenzione del pubblico. Tra le esibizioni più apprezzate, alcune hanno suscitato entusiasmo e discussioni tra gli spettatori presenti in sala. La classifica finale sarà annunciata nelle prossime ore.

La top 5 della prima serata del Festival di Sanremo 2026, non in ordine di classifica, sulla base dei voti della giuria della Sala stampa. Al termine della prima serata del Festival di Sanremo 2026, in onda su Rai1, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti e i co-conduttori Laura Pausini e Can Yaman, hanno mostrato la top 5, in ordine casuale, dei brani più votati dalla giuria della Sala stampa, tv e web. Nelle prime cinque posizioni ci sono Arisa con Magica favola, Serena Brancale con Qui con me, Fulminacci con Stupida sfortuna, Fedez & Masini con Male necessario, Ditonellapiaga con Che fastidio! Appuntamento a domani per la seconda esibizione di 15 Big, votati dal televoto e dalle radio. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

La classifica della prima serata di Sanremo 2026Laura Pausini ha portato energia e popolarità alla prima serata di Sanremo 2026, facendo da traino per l’intera manifestazione.

Sanremo 2026, Top & Flop della prima serataSanremo 2026 ha attirato l’attenzione a causa delle esibizioni dei cantanti e delle scelte di presentatori.

SANREMO 2026: La CLASSIFICA della SALA STAMPA dopo il PRIMO ASCOLTO

