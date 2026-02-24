Sanremo 2026 nasce dalla decisione di organizzare l’evento in anticipo rispetto agli anni precedenti, puntando a coinvolgere più pubblico. Questa mattina, i protagonisti della manifestazione hanno presentato il programma durante una conferenza stampa, in cui si sono condivisi dettagli sulle nuove performance e sugli ospiti attesi. La discussione si è concentrata anche sulle modalità di partecipazione e sulle novità che caratterizzeranno questa edizione. La serata inizierà tra poche ore, con tante aspettative.

Questa sera prende il via la 76ª edizione del Festival di Sanremo, tra attese, emozioni e sorprese. Come da tradizione, all’ora di pranzo si è svolta la conferenza stampa con Carlo Conti, il conduttore del DopoFestival Nicola Savino e le conduttrici del PrimaFestival: Ema Stokholma, Carolina Rey e Manola Moslehi. All’inizio dell’incontro con la stampa è arrivato anche l’attore turco Can Yaman, interprete di Sandokan nella fiction Rai, che stasera co-condurrà insieme al direttore artistico e a Laura Pausini, aggiungendo un tocco internazionale alla serata inaugurale. Collegamenti speciali e ospiti musicali. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

Sanremo 2026, la conferenza stampa della prima serata in direttaCarlo Conti apre la prima serata di Sanremo 2026, dopo aver preparato il palco e le esibizioni degli artisti.

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanCarlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman annunciano l'apertura di Sanremo 2026 con una conferenza in diretta alle 12.

Sanremo 2026, Carlo Conti annuncia i duetti della serata cover

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Sanremo 2026, la prima conferenza stampa in diretta con Conti e Pausini e l'irruzione di Fiorello - Sanremo 2026, si parte. Fantasanremo e non solo; Cosa è successo alla conferenza stampa di Sanremo di lunedì 23 febbraio; Sanremo 2026, la conferenza stampa: anticipazioni sul Festival; Sanremo 2026, Carlo Conti: Festival nel segno di Baudo. Rai plaude alla raccolta.

Inizia oggi Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta con Carlo Conti, Laura Pausini e Can YamanLa conferenza in diretta della prima serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it

Sanremo 2026, la conferenza della prima serata in diretta, Can Yaman risponde sull’arresto: Nessun caso su di meLa conferenza in diretta della prima serata di Sanremo: alle ore 12 Carlo Conti, Laura Pausini e Can Yaman daranno il via a questa 76° edizione del Festival ... fanpage.it

LIVE | Sanremo 2026, la conferenza di presentazione della prima giornata La diretta: https://qds.it/sanremo-2026-aggiornamenti-prima-giornata/ - facebook.com facebook

"Ho visto nei video la conferenza stampa di Carlo Conti su Sanremo e ha correttamente detto che Andrea Pucci era stato inviato senza pressioni da parte di alcuno, per sua scelta e che ha deciso lui" poi "di non partecipare a seguito delle intollerabili accuse, x.com