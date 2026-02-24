Sanremo 2026 Morandi e Gassmann papà orgogliosi | il sostegno social ai figli in gara

Morandi e Gassmann sono felici perché i loro figli partecipano a Sanremo 2026. La causa è il debutto sul palco più famoso d’Italia, che ha portato emozioni sincere nelle loro parole sui social. Entrambi hanno condiviso foto e messaggi di incoraggiamento, mostrando quanto siano orgogliosi dei ragazzi. La giornata si è trasformata in un momento speciale anche per loro, tra sorrisi e abbracci davanti alle telecamere. La presenza dei papà si fa sentire forte e chiara.

Non solo gli artisti in gara. A vivere l'inizio di Sanremo 2026 con il cuore in gola ci sono anche loro, i papà dei cantanti. E quelli vip non fanno eccezione. Mentre Tredici Pietro e Leo Gassmann si preparano a salire sul palco dell’Ariston, Gianni Morandi e Alessandro Gassmann scelgono di condividere l'emozione dell'attesa con i follower. Così da gara e spettacolo, su Instagram il Festival si trasforma in messaggi di un papà a un figlio che mescola orgoglio, amore, trepidazione Con parole che vanno oltre la competizione. E che fanno subito il giro del web. Sanremo 2026, Gianni Morandi: “Per tutti sei Tredici Pietro, per noi resti il nostro bambino”. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

Sanremo 2026, Leo Gassmann in gara con NaturaleLeo Gassmann torna sul palco del Festival di Sanremo 2026 con il brano

Sanremo 2026, papà Gianni Morandi a Tredici Pietro: Per noi resti il nostro bambino. Ti guarderemo emozionatiA poche ore dal debutto del Festival di Sanremo, Gianni Morandi condivide su Instagram un'immagine da bambino di suo figlio Tredici Pietro ... dire.it

Tredici Pietro a Sanremo 2026: la dedica del papà Gianni Morandi: Un orgoglio vedere il tuo coraggio, resti sempre il nostro bambinoIl brano 'Uomo che cade' e il passato difficile del rapper bolognese: dalle ombre di Milano al debutto all'Ariston, passando per il successo della hit dell’estate Che gusto c’è con Fabri Fibra. Il f ... msn.com

“Riguardo questa foto e mi sembra ieri. Tu sulle mie spalle, piccolo, con il mondo davanti agli occhi” inizia così un messaggio che Gianni Morandi ha mandato al figlio Pietro che questa sera debutta al festival di Sanremo con L’uomo che cade. "Stasera salirai x.com

