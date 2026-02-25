In occasione del Festival di Sanremo 2026, Disney+ lancia la campagna “Come le grandi canzoni, le grandi storie sono per sempre” Uno spot da 30’’ che intreccia immagini iconiche della piattaforma con le parole di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, creando un ponte emotivo tra musica e storytelling. #DisneyPlus #Sanremo2026 #FestivalDiSanremo #RinoGaetano #MaIlCieloÈSemprePiùBlu #StreamingItalia #SpotSanremo #Storytelling #TheBear. su Digital-News.it In occasione del Festival di Sanremo 2026, Disney+ lancia la campagna “Come le grandi canzoni, le grandi storie sono per sempre” Uno spot da 30’’ che intreccia immagini iconiche della piattaforma con le parole di Ma il cielo è sempre più blu di Rino Gaetano, creando un ponte emotivo tra musica e storytelling. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Sanremo 2026, Disney+ punta sulle storie senza tempo

Leggi anche:

“Disney In Concert”, al Sociale magia senza tempo

Per chi ama le storie e gli eroi senza tempo nei quali riconoscersi

Sanremo 2026: i titoli delle 30 canzoni dei Big

Temi più discussi: Le pagelle di tutte le canzoni di Sanremo 2026; Spotify a Sanremo 2026: la pubblicità a puntate che segue il Festival sera dopo sera; Sanremo 2026, le pagelle della prima serata. Ovazione a Serena Brancale (9), Arisa alla Disney (5), Ditonellapiaga matta (8), sorpresa...; Sanremo 2026, Tommaso Paradiso si sposa: l'indiscrezione.

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata. Ovazione a Serena Brancale (9), Arisa alla Disney (5), Ditonellapiaga matta (8), sorpresa Maria Antonietta-Colombre (8)Dopo tanta attesa, e più tardi rispetto al solito - per via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina - la Settimana Santa è arrivata: parte il Festival di Sanremo 2026. Al ... leggo.it

Sanremo 2026, le pagelle della prima serata. Elettra Lamborghini ha fatto di meglio (5). Arisa Disney (5), Tommaso Paradiso vintage (7)Dopo tanta attesa, e più tardi rispetto al solito - per via delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina - la Settimana Santa è arrivata: ... msn.com

Doppiare un personaggio Disney è il sogno di Ditonellapiaga. Dal Festival di Sanremo lancia il suo appello: “Disney, prendetemi per doppiare un cartone, mi divertirei tantissimo”. Con lei abbiamo parlato anche di Rettore, che ha definito “Che fastidio” il “Nun t - facebook.com facebook

Elogio della femminilità scomoda, la “Magica favola” di Arisa a Sanremo. La cantante lucana torna in gara all'Ariston con un brano “tra Disney e l'operetta del primo Novecento”. Di Raffaele Rossi x.com