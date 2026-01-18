Per gli appassionati di storie senza tempo e di eroi autentici,

R OBIN HOOD Genere: avventura Regia: Jonathan English e John Gleen. Con Jack Patten, Sean Bean, Lydia Peckham, Marcus Fraser, Lauren McQueen, Henry Rowley, Erica Ford. Su Prime Video e Mediaset Infinity Cosa vedere su Netflix a gennaio 2026: le migliori serie tv e i film più interessanti del mese X Leggi anche › “Sandokan”: la recensione di Aldo Grasso della serie tv con Can Yaman Un altro adattamento della leggenda di Robin Hood? Sì, ma questa volta si riparte dalle origini del mito, attraverso una storia che prova a scandagliare il contesto da cui è emerso l’eroe della foresta di Sherwood. Con la serie ideata da John Gleen e Jonathan English e disponibile in dieci episodi su Prime Video e Mediaset Infinity, l’epopea di uno dei personaggi che più di tutti ha popolato l’immaginario con decine di racconti, film, fumetti e cartoni animati torna a brillare sotto una luce inedita. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Per chi ama le storie e gli eroi senza tempo nei quali riconoscersi

Per chi ama i remake dei successi senza tempo della tv italiana

Per appassionati di remake di classici della televisione italiana, S ANDOKAN offre una saga storico-avventurosa diretta da Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Con un cast internazionale che include Can Yaman, Alanah Bloor, Alessandro Preziosi, Ed Westwick, John Hannah e Nadeleine Price, questa produzione rivisita storie amate in chiave moderna, mantenendo l’atmosfera originale e offrendo una nuova interpretazione di un patrimonio televisivo consolidato.

Leggi anche: Sospetti ubriachi, eroi coi baffi, sconosciuti che ipnotizzano gli dei: 10 storie di pararigori

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Angri. Berardino Giacomaniello, la memoria che non tace, il suo ultimo capolavoro, “Storie di martiri ed eroi” () Attraverso questa vicenda personale, Berardino Giacomaniello riesce a raccontare esperienze estreme, sofferenze indicibili e una straordin - facebook.com facebook