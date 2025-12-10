Disney In Concert al Sociale magia senza tempo
Il 13 dicembre al Teatro Sociale si terrà “Disney In Concert”, un evento che porta sul palco la magia senza tempo delle colonne sonore Disney. Inserito nella sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, l’appuntamento promette un’esperienza musicale coinvolgente per tutti gli appassionati e le famiglie.
Per la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, sabato 13 dicembre al Teatro Sociale (ore 15.30) è in programma un concerto dal titolo emblematico di Disney In Concert. Nell’occasione, i solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana eseguiranno alcune delle più famose melodie tratte dai più bei film d’animazione creati da Walt Disney: Biancaneve e i sette nani, Mary Poppins, Cenerentola, La carica dei 101, Il libro della Giungla, Gli Aristogatti, La Sirenetta, Mulan, Pocahontas, La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Hercules, Coco, Oceania. Pianoforte e concertatore Domenico Clapassaon. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Walt Disney in concert il 12 Dicembre alla Casa della Musica di Palazzolo sull'Oglio. Mancano solo pochi giorni, non aspettare e acquista subito il tuo biglietto su OOOH.Events https://oooh.events/evento/walt-disney-in-concert-biglietti/ 102 anni di magia (1923 Vai su Facebook
Addio a Frank Owen Gehry, l'architetto canadese famoso per le sue opere quasi scultoree. Come il museo Guggenheim di Bilbao, il Walt Disney Concert Hall di Los Angeles, la Casa danzante di Praga e altre meraviglie architettoniche. Vai su X
Disney in Concert: The Sound of Magic, l’Orchestra Sinfonica di Milano sonorizza i grandi classici dei cartoni animati - Per i 100 anni della Walt Disney Company torna sul palco dell’Auditorium l’esecuzione dal vivo di colonne sonore durante la proiezione di film che hanno fatto la storia del cinema. Riporta mymovies.it
