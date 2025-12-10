Disney In Concert al Sociale magia senza tempo

Il 13 dicembre al Teatro Sociale si terrà “Disney In Concert”, un evento che porta sul palco la magia senza tempo delle colonne sonore Disney. Inserito nella sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, l’appuntamento promette un’esperienza musicale coinvolgente per tutti gli appassionati e le famiglie.

Per la sezione Opera&Concerti della Stagione dei Teatri della Fondazione Teatro Donizetti, sabato 13 dicembre al Teatro Sociale (ore 15.30) è in programma un concerto dal titolo emblematico di Disney In Concert. Nell’occasione, i solisti dell’Orchestra Filarmonica Italiana eseguiranno alcune delle più famose melodie tratte dai più bei film d’animazione creati da Walt Disney: Biancaneve e i sette nani, Mary Poppins, Cenerentola, La carica dei 101, Il libro della Giungla, Gli Aristogatti, La Sirenetta, Mulan, Pocahontas, La Bella e la Bestia, Il Gobbo di Notre Dame, Hercules, Coco, Oceania. Pianoforte e concertatore Domenico Clapassaon. 🔗 Leggi su Bergamonews.it