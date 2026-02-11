Vannacci gli ruba i voti Sondaggi clamoroso | chi tracolla per colpa del generale

Nel nuovo sondaggio di Youtrend per Sky TG24, si vede un’Italia che cambia. Futuro Nazionale debutta con il 3,9% e fa perdere consensi alla Lega, che ora sta al 6,2%. La presenza del generale Vannacci sembra aver influenzato gli orientamenti degli elettori, lasciando il segno sui risultati.

Nel nuovo sondaggio Youtrend per Sky TG24, diffuso oggi, emerge un quadro politico in movimento. A fare notizia è l’esordio di Futuro Nazionale, che si attesta al 3,9%, erodendo consensi in particolare alla Lega, ora al 6,2%. Il calo del partito di Matteo Salvini comporta anche un sorpasso simbolico: Alleanza Verdi Sinistra sale infatti al 7,0%, superando la Lega nelle intenzioni di voto. Un dato che ridisegna temporaneamente gli equilibri nella fascia medio-piccola dei partiti. In testa resta saldamente Fratelli d’Italia, che si conferma primo partito con il 28,9%. La formazione guidata da Giorgia Meloni mantiene un ampio margine sul Partito Democratico, fermo al 21,2%. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it

Approfondimenti su Vannacci General

Il partito di Roberto Vannacci sta conquistando rapidamente l’attenzione.

Le prime stime sui sondaggi indicano che il nuovo partito di Roberto Vannacci potrebbe ottenere una percentuale di voti ancora molto bassa.

Ultime notizie su Vannacci General

Argomenti discussi: Marc Lazar. Vannacci può rubare a Meloni i veri nostalgici; Il primo sondaggio su Futuro Nazionale: è oltre il 4%, Vannacci ruba più voti a FdI che alla Lega; I sondaggi sul partito di Vannacci, le prime ipotesi su quanto vale Futuro Nazionale: Dal 2 al 4,5 per cento; Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni - Il sondaggio.

Vannacci-Forza Italia, la spaccatura è totale. Collaborazione impossibile, è un estremistaUna profonda spaccatura tra Roberto Vannacci e gli esponenti di Forza Italia. Il generale, che ha fondato Futuro Nazionale dopo la fuoriuscita dalla Lega, non viene visto di buon occhio dal vicepremie ... msn.com

Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e diventa decisivo (con Calenda) per le prossime elezioni – Il sondaggioLa prima rivelazione Swg per TgLa7 dopo lo strappo del Generale chiarisce l'entità dei guai per Meloni e Salvini L'articolo Tsunami Vannacci sul governo: Futuro Nazionale ruba voti a Lega e FdI e dive ... msn.com

Il sondaggio di @swg_research : testa a testa per il referendum sulla giustizia. #Vannacci Esordio al 3,3% e ruba a #FdI e #Lega x.com

