Sanremo 2026 clamoroso refuso nella grafica all’Ariston | Il 54% alla Repupplica – La foto

Un errore nella grafica ha attirato l'attenzione durante il Festival di Sanremo, causando sorpresa tra il pubblico. Durante una celebrazione dedicata a una centenaria testimone del referendum del 1946, sul ledwall alle spalle del palco è comparsa una scritta sbagliata: invece di “Repubblica”, si legge “Repupplica” con un evidente refuso. Il dettaglio ha immediatamente suscitato commenti tra gli spettatori e sui social. La produzione ha già preso provvedimenti per correggere l’errore.

Clamoroso refuso in prima serata durante il Festival di Sanremo. Nel corso di un passaggio particolarmente solenne, dedicato a Gianna Pratesi, 105 anni, testimonial d'eccezione del referendum del 1946, sul grande ledwall alle spalle del teatro è apparsa, a corredo di una fotografia d'epoca in bianco e nero, la scritta con l'esito del referendum: « 54% alla REPUPPLICA », con un evidente errore ortografico. Mentre il direttore artistico Carlo Conti sedeva accanto a Pratesi, la svista grafica ha trasformato uno dei passaggi più emozionanti della serata in un clamoroso autogol.