Sanremo 2026 Morgan non sarà sul palco con Chiello | Sarei stato ingombrante

Morgan non parteciperà alla serata delle cover di Sanremo 2026 perché ha deciso di non essere presente, ritenendo di essere troppo ingombrante. Chiello salirà sul palco dell’Ariston con Saverio Cigarini al pianoforte, mentre Morgan resterà tra il pubblico. La scelta di Morgan arriva dopo aver valutato che la sua presenza avrebbe potuto disturbare la performance del collega. La serata prosegue con altri artisti pronti a esibirsi sul palco.

(Adnkronos) – Morgan non salirà sul palco dell'Ariston nella serata delle cover di Sanremo 2026. Durante la performance, Chiello sarà accompagnato sul palco da Saverio Cigarini al pianoforte. Il frontman dei Bluvertigo aveva annunciato la sua decisione con un post su Instagram. "Aver fatto le prove ha fatto emergere una cosa: la mia presenza era troppo ingombrante e l’effetto risultava controproducente per lui (Chiello, ndr), e invece di supportarlo, rischiava di togliergli lo spazio che merita un giovane in gara", ha spiegato poi Morgan all'Adnkronos parlando della decisione di sfilarsi dal duetto di Sanremo, nel quale avrebbe dovuto esibirsi insieme a Chiello con il celebre brano di Luigi Tenco 'Mi sono innamorato di te'.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Leggi anche: Sanremo 2026, Morgan non sarà sul palco con Chiello nella serata delle cover

Leggi anche: Sanremo 2026, la prima "esclusione" riguarda Morgan che non sarà sul palco con Chiello nella serata cover

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.