sanremo 2026 chi veste achille lauro al festival

Sul palco del Festival di Sanremo la moda non è mai un dettaglio, e quando il protagonista è Achille Lauro diventa racconto, visione, dichiarazione estetica. Da anni l’artista romano ci ha abituato a look ricercati e stravaganti, in grado di catturare subito l’attenzione. E quando Carlo Conti ha annunciato il suo nome come co-conduttore della seconda serata, la domanda è stata spontanea: come si vestirà Achille Lauro? Per il 35enne il palco dell’Ariston non è mai stato solo una questione di musica, ma un luogo di trasformazione in cui identità, performance e stile si fondono in una narrazione sempre nuova e unica. Sanremo 2026, i vestiti di Achille Lauro al Festival. Dai velluti Gucci alle provocazioni a torso nudo del 2020, fino ai tableau vivant del 2021 e all’immaginario da divo contemporaneo del 2025, ogni apparizione di Achille Lauro a Sanremo – costruita con lo stylist di fiducia Nick Cerioni – è diventata pop. 🔗 Leggi su Dilei.it

