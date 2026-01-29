Festival di Sanremo 2026 | Achille Lauro co-conduttore della seconda serata

Achille Lauro torna sul palco del Teatro Ariston, questa volta come co-conduttore della seconda serata. L’artista si prepara a ripresentarsi davanti al pubblico, dopo aver partecipato in gara nelle passate edizioni con pezzi come “Rolls Royce”, “Me ne frego”, “Domenica” e “Incoscienti giovani”. Per Lauro, questa sarà una nuova sfida, e i fan sono già curiosi di vedere come si muoverà tra musica e intrattenimento in questa veste diversa.

SANREMO – Continuano le anticipazioni sul prossimo Festival di Sanremo in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Stasera, 29 gennaio, il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, in collegamento con l’edizione delle 20 del Tg1, ha svelato che Achille Lauro sarà il co-conduttore della seconda serata. Il cantante affiancherà quindi Conti e Laura Pausini sul palco del Teatro Ariston nella serata del 25 febbraio. Si completa così un altro tassello del cast di conduzione della 76esima edizione della kermesse che vede la Pausini nel ruolo di co-conduttrice per tutte e cinque le serate. Achille Lauro tornerà dunque a calcare il palcoscenico del Teatro Ariston per la prima volta in questa veste dopo le memorabili partecipazioni in gara del 2019 con “Rolls Royce”, 2020 con “Me ne frego”, 2022 con “Domenica”, 2025 con “Incoscienti giovani”, e le presenze del 2021, in qualità di super ospite fisso, e del 2023 come ospite speciale. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

