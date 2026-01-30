Achille Lauro sarà co-conduttore al Festival di Sanremo 2026. Carlo Conti ha annunciato che il festival non sarà guidato solo da lui e Laura Pausini, ma vedrà anche la partecipazione del cantante romano. La sua presenza rappresenta una novità importante per l’evento, che si prepara a una edizione diversa dal solito.

Carlo Conti ha anticipato che il Festival di Sanremo 2026 non vedrà alla conduzione soltanto lui e Laura Pausini. Per rendere l’evento ancora più dinamico e originale, ogni serata sarà accompagnata dalla presenza di diversi co-conduttori e co-conduttrici. Tra i nomi già confermati spicca quello di Achille Lauro, che salirà sul palco dell’Ariston durante la seconda serata, mercoledì 25 febbraio. L’annuncio ufficiale di Carlo Conti. Il conduttore e direttore artistico ha confermato la novità intervenendo al TG1, spiegando che il festival punterà su una formula variabile, capace di alternare ospiti differenti ogni sera. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

