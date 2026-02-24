Sanremo 2026 Gianna Pratesi chi è | la centenaria ospite oggi

Gianna Pratesi, che oggi compie 100 anni, ha attirato l'attenzione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026. La sua presenza è stata decisa da Carlo Conti, che voleva celebrare questa ricorrenza speciale. La donna, conosciuta per la sua lunga vita e le storie di famiglia, ha ricevuto un caloroso applauso dal pubblico. La sua partecipazione ha aggiunto un tocco di emozione alla serata, creando un momento memorabile.

(Adnkronos) – Gianna Pratesi è l'ospite speciale voluta da Carlo Conti per la prima serata del Festival di Sanremo 2026. 105 anni, un'energia contagiosa: ogni giorno dedica ore allo studio del pianoforte, trova ancora il tempo per ballare e dipingere, e continua a coltivare con entusiasmo l'amore per la musica. Gianna Pratesi, 105 anni, ha portato il suo voto storico al referendum del 1946, che ha portato alla nascita della Repubblica. Ora vive in Scozia, dove gestisce una gelateria e si impegna a trasmettere le sue esperienze alle nuove generazioni