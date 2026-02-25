Chi è Gianna Pratesi? Tutto sulla centenaria ospite di Sanremo 2026 che ha commosso l’Italia

Gianna Pratesi, una donna di 102 anni, ha attirato l’attenzione quando ha preso parte alla prima serata del Festival di Sanremo. La sua presenza è stata motivata dal desiderio di condividere la sua storia e il suo amore per la musica, che ha coltivato per tutta la vita. Tra le sue mani, ha tenuto un mazzo di fiori freschi, simbolo della sua gioia. La sua partecipazione ha emozionato il pubblico e i presenti in teatro.

Gianna Capaldi Pratesi è la centenaria salita sul palco del Teatro Ariston durante la prima serata del Festival di Sanremo. Ma chi è nello specifico e perché è stata chiamata proprio lei sul palco? Nata nel 1920 a Chiavari, compirà 106 anni il prossimo 16 marzo. La sua presenza non è simbolica ma profondamente storica: nel 1946, a 26 anni, partecipò al referendum istituzionale che sancì la nascita della Repubblica italiana, prima consultazione in cui anche le donne poterono votare. Ottant’anni dopo, racconterà in diretta televisiva quell’esperienza. Un ponte vivente tra passato e presente. La serata del 24 febbraio, nell’ambito della 76ª edizione del Festival, l’ha vista protagonista accanto al conduttore Carlo Conti, che l’ha intervistata proprio sul significato del 2 giugno 1946. 🔗 Leggi su Screenworld.it

Sanremo 2026, Gianna Pratesi chi è: la centenaria ospite oggiGianna Pratesi, che oggi compie 100 anni, ha attirato l'attenzione durante la prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Chi è Gianna Pratesi, la centenaria ospite sul palco nella prima puntata di Sanremo 2026Gianna Pratesi, 105 anni, ha preso parte a Sanremo 2026 per festeggiare gli 80 anni di Repubblica, dopo aver scelto di salire sul palco.

Temi più discussi: Sanremo 2026, chi è Gianna Pratesi: l'ospite centenaria voluta da Carlo Conti; Sul palco di Sanremo la chiavarese Gianna Pratesi, 105 anni (ma compare un errore clamoroso); L'ospite d'onore? Gianna Pratesi. Chi è la donna di 105 anni che al mattino legge la Gazzetta dello Sport; Chi è Gianna Pratesi, la signora 105enne ospite della prima serata di Sanremo 2026: il passato da gelataia, la vita scandita in musica e il voto al referendum per la Repubblica italiana.

Gianna Pratesi, chi è la 105enne ospite speciale a Sanremo (votò al referendum del 1946)S anremo 2026 rende omaggio agli 80 anni della Repubblica Italiana con la presenza di Gianna Pratesi, 105 anni il prossimo Il 16 marzo. Originaria di Chiavari, classe 1920, aveva 26 anni quando nacque ... iodonna.it

Gianna Pratesi ospite a Sanremo 2026: la storia della centenaria che fu tra le prime donne a votareEcco chi è Gianna Pratesi, la donna di 105 anni invitata sul palco di Sanremo 2026 per celebrare gli 80 anni di storia repubblicana, essendo stata una ... fanpage.it

Clamoroso refuso della Rai durante il momento dedicato a Gianna Pratesi Immediata la reazione sui social - facebook.com facebook

A Sanremo la lezione di Gianna Pratesi: “Ho votato per la libertà” x.com