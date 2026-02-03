Sanremo 2026 Lillo Petrolo co-conduttore con Carlo Conti

Lillo Petrolo sarà il nuovo co-conduttore di Sanremo 2026, affiancando Carlo Conti. La conferma arriva dopo quella di Can Yaman, anche se ancora non si conoscono tutti i dettagli. La macchina organizzativa si muove e gli ospiti si preparano a salire sul palco. La kermesse si avvicina, e con lei crescono anche i rumors e le aspettative.

Dopo la conferma di Can Yaman come co-conduttore, arriva anche quella di Lillo Petrolo, anche se ancora ammantata da un velo di indiscrezione (la ricetta segreta di ogni Festival). La notizia è stata confermata da fonti vicine agli ambienti televisivi: potrebbe dunque essere Petrolo ad affiancare Carlo Conti e Laura Pausini durante la serata delle cover, in onda il 27 febbraio. Sì, perché mancherebbero ancora alcuni dettagli da definire. Notizia in aggiornamento. Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

