carlo conti annuncia con una telefonata che lillo e andrea pucci saranno co conduttori per una serata a sanremo 2026 il video di amicait

Carlo Conti ha chiamato Lillo e Andrea Pucci per annunciare che saranno loro i co-conduttori di una serata al Festival di Sanremo 2026. La notizia è arrivata tramite un video su Instagram, dove il conduttore appare in macchina e fa una chiamata di gruppo ai due comici. La conferma ufficiale è arrivata questa mattina, lasciando i fan entusiasti.

(askanews) – Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video su Instagram in cui appare in macchina mentre telefona ai due comici con una chiamata di gruppo. «Avreste problemi a fare la co-conduzione, una serata per uno, anche se c’è Sandokan, Topo Gigio, Spongebob?», scherza Conti. E poi aggiunge: «Bene, molto bene», facendo intendere la risposta affermativa. Sotto il video, anche un post in cui annuncia che saranno fatti presto altri annunci: «La prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese» scrive. GUARDA LE FOTO Sanremo 2026: figli d’arte, sconosciuti, coppie, il più giovane e l’habitué. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Carlo Conti annuncia con una telefonata che Lillo e Andrea Pucci saranno co-conduttori per una serata a Sanremo 2026. Il video di Amica.it

Approfondimenti su Sanremo 2026

Carlo Conti ha ufficializzato i nomi dei prossimi conduttori di Sanremo 2026.

Carlo Conti ha ufficializzato che Lillo e Andrea Pucci saranno i co-conduttori del Festival di Sanremo 2026.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Carlo Conti annuncia i duetti della serata delle cover di Sanremo 2026: l'omaggio di Patty Pravo a Ornella Vanoni e Fulminacci canta con Francesca Fagnani; Carlo Conti annuncia che andrà al Quirinale con i cantanti del Festival di Sanremo; L'annuncio di Carlo Conti: I big di Sanremo saranno ricevuti da Mattarella, è la prima volta in 76 anni di Festival; Sanremo 2026 prende forma, Carlo Conti annuncia i duetti tra incredibili ritorni e omaggi.

Sanremo, Carlo Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttoriLa prossima settimana le co-conduttrici e altre sorprese Roma, 6 feb. (askanews) - Lillo e Andrea Pucci co-conduttori per una serata al Festival di Sanremo. Lo ha annunciato Carlo Conti con un video ... msn.com

Sanremo 2026: Carlo Conti sorprende ancora, i nuovi co-conduttori annunciati sui socialCarlo Conti annuncia Lillo Petrolo e Andrea Pucci come co-conduttori di Sanremo 2026: ecco quando saliranno sul palco dell'Ariston. donnaglamour.it

#Sanremo, Carlo #Conti annuncia: Lillo e Andrea Pucci co-conduttori #Sanremo2026 x.com

“Bene, bene, bene !!! LILLO Mercoledì 25 e ANDREA PUCCI Giovedì 26 !!! E non finisce qui… La prox settimana le co-conduttrici ed altre sorprese per Sanremo2026” Dal profilo social di “Carlo Conti” facebook