Sanremo 2026 Carlo Conti omaggia Pippo Baudo | il video Poi saluta i figli in platea

Perché Sanremo è Sanremo. Le luci sul palco dell'Ariston si sono accese e la 76esima edizione del Festival è ufficialmente cominciata. Una serata che non poteva non iniziare nel segno del mito con un omaggio al re della tv italiana, al mattatore Pippo Baudo, simbolo per ben 13 edizioni del Festival scomparso ad agosto scorso. La sua voce che per decenni è stata la colonna sonora del Festival ieri sera è ritornata a riecheggiare in teatro e ha introdotto il padrone di casa, Carlo Conti. Un passaggio di testimone virtuale, che ha unito il passato al presente. Carlo Conti, alla sua quinta conduzione del Festival, ha introdotto la prima serata, ha ricordato il grande (e indimenticabile) Pippo Baudo, poi ha salutato i figli de re della tv italiana, Tiziana e Alessandro presenti in platea all'Ariston e ha menzionato Dina Minna, sua assistente per anni e definita dal conduttore “braccio destro fondamentale”. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

