Sanremo i figli di Pippo Baudo al Festival | la commozione di Carlo Conti

Pippo Baudo ha segnato il Festival di Sanremo con il suo contributo, e questa volta i suoi figli partecipano per rendergli omaggio. La scelta di coinvolgerli nasce dalla volontà di celebrare la sua lunga carriera e il suo legame con la manifestazione. Durante la serata, i figli di Baudo saliranno sul palco per condividere ricordi e emozioni, creando un momento speciale per tutti i presenti. Il pubblico aspetta con ansia questa dedica particolare.

La 76ª edizione del Festival di Sanremo si aprirà con un momento carico di emozione, un omaggio a Pippo Baudo, figura simbolo della storia della kermesse. In platea al Teatro Ariston, per assistere alla serata inaugurale, ci saranno anche i figli del celebre conduttore, Tiziana e Alessandro, arrivati nella città dei fiori non solo per il Festival ma anche per l’inaugurazione della mostra dedicata al padre al Forte Santa Tecla. L’esposizione ripercorre la lunga carriera dello showman, che ha legato il suo nome a numerose edizioni del Festival, contribuendo a lanciarne protagonisti e a scrivere alcune delle pagine più memorabili della televisione italiana. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Sanremo 2026, la commozione di Carlo Conti: mi è toccato il primo festival senza Pippo Baudo. Io meloniano? No, un uomo liberoCarlo Conti si commuove ricordando il primo festival di Sanremo senza Pippo Baudo, causa il suo passaggio a un nuovo ruolo.

Sanremo 2026, Carlo Conti commosso: "Festival dedicato a Pippo Baudo"Carlo Conti si è commosso mentre ricordava Pippo Baudo, a cui questa edizione del Festival di Sanremo è dedicata, perché il conduttore ha avuto un ruolo fondamentale nella sua carriera.

Raf a Sanremo 2026. Il lavoro da lavapiatti a Londra, la moglie Gabriela, la figlia modella: «Non salgo sul palco per celebrare il passato»Raf a 66 anni torna sul palco dell'Ariston per la quinta volta e lo fa con l’eleganza e la sicurezza di chi ha già scritto la storia del pop italiano. A Sanremo 2026 il ... leggo.it

Fedez pubblica una rarissima foto dei figli prima di Sanremo 2026A meno di una settimana da Sanremo 2026, Fedez ha stupito i suoi follower con uno strappo alla regola non da poco. Sono ricomparsi i figli Leone e Vittoria. rds.it

Se lo mangiava Pippo Baudo, poteva mangiarlo chiunque: la rivoluzione a tavola - Gambero Rosso gamberorosso.it/notizie/attual… x.com

A Militello in Val di Catania torna il volto sorridente di Pippo Baudo grazie a un murale realizzato nel piazzale antistante il teatro Tempio di via Guglielmo Marconi. L’opera porta la firma del maestro siciliano Salvatore Ligama, che ha ritratto il conduttore televisi - facebook.com facebook