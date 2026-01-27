La 76ª edizione di Sanremo si avvicina, con l’evento che si svolgerà al Teatro Ariston dal 24 febbraio. Un’occasione per rivivere la tradizione del Festival della Canzone Italiana, con artisti, spettacolo e musica. La manifestazione rappresenta un momento importante per il panorama musicale italiano e per la cultura del paese.

Si avvicina sempre più Sanremo 2026, 76esima edizione del Festival, che scatterà al Teatro Ariston martedì 24 febbraio. Nel giorno del tradizionale pre-ascolto dei brani riservato alla stampa, Carlo Conti ha annunciato il ritorno di un programma ideato da Pippo Baudo nel 1994 e andato in onda fino al 2002: Sanremo Top. L’intento? Analizzare l’andamento delle canzoni presentate in gara nelle classifiche nazionali, scoprendo se le vendite rispecchiano i verdetti dell’Ariston. «I tempi ormai sono cambiati, abbiamo le classifiche in tempo reale», ha precisato il direttore artistico e conduttore. «Divideremo i protagonisti in due serate speciali, il 7 e il 14 marzo, per vedere come vanno le cose. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: a marzo torna Sanremo Top

Approfondimenti su Sanremo 2026

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Sanremo 2026

Argomenti discussi: Sanremo 2026, il Festival omaggia Pippo Baudo: in arrivo anche due serate speciali dopo la finale, ecco le date; Sanremo 2026: tra Eurovision e voto della stampa, Conti rilancia Sanremo Top come omaggio a Baudo; Sanremo 2026, Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: a marzo torna Sanremo Top; Sanremo, Conti e gli omaggi alle star decedute: Ci sarà un lungo applauso.

Carlo Conti omaggia Pippo Baudo: a marzo torna Sanremo TopA marzo tornerà Sanremo Top, programma ideato da Pippo Baudo negli Anni 90. Cos'è, gli appuntamenti e chi saranno i protagonisti. lettera43.it

Carlo Conti sul Festival: Sarà dedicato a Baudo, tornerà anche Sanremo TopCarlo Conti è pronto a riprendere le redini del Festival con importanti novità. Dall'aumento del numero dei Big in gara, al ritorno di Sanremo Top, il direttore artistico confessa che saranno numero ... ildigitale.it

In questa settimana Carlo Conti si affaccerà al TG1 per un nuovo annuncio su #Sanremo2026: nuovi ospiti o co-conduttori E tra almeno una settimana svelerà le cover, sempre al TG1. #TG1 x.com

Una prima impressione (e i primi voti) alle canzoni in gara selezionate da Carlo Conti: la sfida al festiva dal 24 al 28 febbraio al Teatro Ariston Leggi l'articolo #Sanremo2023 - facebook.com facebook