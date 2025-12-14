Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026 formazione della band e storia

Le Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano. Con uno stile musicale che combina rock, pop e punk, si sono affermate come una delle realtà più interessanti del panorama musicale nazionale. La loro storia e la formazione della band rappresentano un esempio di creatività e spirito indipendente nel mondo della musica.

Le   Bambole di pezza   sono un gruppo musicale italiano, nato a Milano, che si distingue per la sua formazione esclusivamente femminile e per uno stile musicale che fonde rock, pop e punk. Il gruppo nasce nel 1997 grazie alla chitarrista  Morgana. La band attuale è composta da  Martina Cleo Ungarelli alla voce,  Morgana e Dani Piccirillo alle chitarre,  Caterina Dolci (Kaj) al basso e Federica Rossi (Xina) alla batteria. Tra i membri originali spiccavano Morgana alla chitarra, Dani Piccirillo alla seconda chitarra, e la cantante  Micky, che ha lasciato il gruppo nel 2005. Dopo anni di cambiamenti nella formazione,  nel 2002 firmano per la Tube Records e pubblicano il loro primo album,  Crash Me. Metropolitanmagazine.it