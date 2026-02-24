chi sono bambole di pezza la band in gara al festival di sanremo 2026

Bambole di pezza, la band in gara al Festival di Sanremo 2026, si è distinta per aver deciso di portare sul palco un brano che parla di ricordi d’infanzia. La scelta di presentarsi con un sound energico e testi sinceri nasce dalla volontà di connettersi con il pubblico in modo autentico. La formazione, composta da quattro donne, ha già conquistato alcuni locali milanesi e ora si prepara a debuttare sul palco dell’Ariston.

. Tra i nomi meno noti dal grande pubblico ma sicuramente sorprendenti del Festival di Sanremo 2026 c’è Bambole di pezza, una band tutta al femminile pronta a fare le scintille sul palco dell’Ariston, con il brano Resta con me. Vediamo insieme la carriera e le canzoni e tutte le informazioni. Bambole di Pezza sono una band punk rock tutta al femminile nata a Milano nel 2002, diventata negli anni un simbolo di indipendenza, attitudine DIY e impegno sociale nella scena rock italiana. Il gruppo si forma nei primi anni Duemila ispirandosi al punk statunitense e britannico, ma sviluppando fin da subito un’identità autonoma, caratterizzata da testi diretti, ironici e spesso provocatori, che affrontano temi come l’autodeterminazione, il sessismo, la libertà personale e il disagio generazionale. 🔗 Leggi su Tpi.it

Bambole di Pezza a Sanremo 2026: chi sono i membri del gruppo musicale in gara al FestivalLe Bambole di Pezza, un gruppo musicale emergente, si presentano a Sanremo 2026 con il brano

Chi sono Le Bambole di pezza a Sanremo 2026, formazione della band e storiaLe Bambole di Pezza sono una band italiana formata interamente da donne, nata a Milano.

L'intervista LIS a Bambole di pezza - Festival di Sanremo 2026

