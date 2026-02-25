sanremo 2026 ascolti in netto calo per la prima serata con meno di 10 milioni

Ascolti in netto calo per la prima serata del Festival di Sanremo 2026, con il Total Audience raggiunto il 58% di share. La prima serata del Festival di Sanremo 2026 registra il 58% di share con 9 milioni 600 mila spettatori. Dal 2026 è cambiato il sistema di rilevazione, con l’introduzione della Total Audience da parte di Auditel che non tiene più soltanto conto degli spettatori della tv tradizionale, ma anche di coloro che guardano i programmi su dispositivi mobile, sulla smart tv e piattaforme di streaming online come RaiPlay. Rapida la conduzione di Carlo Conti, in compagnia di Laura Pausini e Can Yaman, con poche pause per lasciare spazio ai 30 brani in gara che sono stati i protagonisti assoluti. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

