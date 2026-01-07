Crans-Montana ai funerali di Achille Barosi i familiari cantano Perdutamente di Achille Lauro

Ai funerali di Achille Barosi, il giovane studente milanese deceduto nell’incendio di Crans-Montana, i familiari hanno cantato “Perdutamente” di Achille Lauro. L’evento si è svolto nel rispetto della memoria di Achille, ricordandone la vita e il dolore condiviso. La cerimonia ha rappresentato un momento di raccoglimento e solidarietà per tutti coloro che lo hanno conosciuto.

Il coro straziante dei familiari sulle note di “Perdutamente” di Achille Lauro ai funerali di Achille Barosi, lo studente sedicenne milanese morto nel rogo del locale ‘le Constellation’ di Crans-Montana, la notte di Capodanno. L’ultimo saluto nella basilica di Sant’Ambrogio, a Milano, gremita di giovani. Presenti il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana e la vicesindaca del comune di Milano, Anna Scavuzzo con i gonfaloni di regione e comune. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

