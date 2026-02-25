A che ora inizia e a che ora finisce la seconda serata di Sanremo 2026 | anche questa sera programma lungo

Sanremo, 25 febbraio 2026 – Dopo il tanto atteso debutto, che ha portato nella top 5 Arisa, Ditonellapiaga, Fulminacci, Fedez e Masini e Serena Brancale il 76° Festival di Sanremo entra nel vivo con la seconda serata. La diretta dall'Ariston inizierà sempre alle 20.40 su Rai 1 (nonché su Rai Radio 2 e su RaiPlay ), preceduta alle 20.30 dal PrimaFestival di Ema Stockholma, Carolina Rey e Manola Moslehi, sempre operative dal glass box esterno per raccogliere gli umori della piazza e le ultime indiscrezioni dal backstage. Sanremo, Miss Italia contro Ditonellapiaga: “Uso indebito del nome”. La cantante: “Parlo di me” La serata si aprirà con un momento di grande tensione per i giovani talenti: le quattro Nuove Proposte si sfideranno infatti in due duelli diretti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

