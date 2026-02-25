Sanremo 2026 | 9,6 milioni di spettatori Conti | Festivals sta bene

Carlo Conti sorride, e non è un sorriso qualunque. È lo stesso che aveva l'anno scorso, quando Sanremo 2025 aveva incantato 12,6 milioni di italiani. Oggi, dopo la prima serata del Festival 2026, il conduttore si gode numeri che, pur segnando un calo rispetto al 2025, confermano la salute del festival. 9,6 milioni di spettatori, con uno share del 58%, sono numeri che lo rendono molto contento, come ripete più volte. Anche se il calo rispetto allo scorso anno è di circa 3 milioni di spettatori, Conti non si scompone: Il festival sta bene, lo dimostrano questi numeri. La prima serata di Sanremo 2026 ha un esordio in linea con le aspettative, ma con qualche sorpresa. La prima parte della serata, dalle 21:42 alle 23:34, ha registrato 13,1 milioni di spettatori con uno share del 57,7%, mentre la seconda parte, dalle 23:38 all'1:32, ha mantenuto un buon 58,7% di share con 6 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu

