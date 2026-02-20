Sannio Top Wines 2026 | il meglio delle cantine sannite in mostra

Il Sannio Top Wines 2026 ha portato in mostra le eccellenze delle cantine sannite, attirando numerosi appassionati. La causa è un evento organizzato al Museo del Sannio di Benevento, con degustazioni guidate e premiazioni. Le aziende partecipanti hanno presentato le loro nuove annate e innovazioni, attirando anche esperti e giornalisti del settore. Tra le degustazioni, spiccavano i vini di punta delle aziende locali, che hanno conquistato il pubblico con il loro stile unico. L’evento si conferma un punto di riferimento per il settore vinicolo del territorio.

Il Sannio non è solo una terra di vini, è una terra di campioni. Torna Sannio Top Wines, l'evento dove i riflettori si accendono sulle cantine sannite che hanno conquistato i palati (e i premi) dalle guide ai vini d'Italia e dai concorsi nazionali e internazionali di tutto il mondo. Aia dei Colombi, Antica Masseria Venditti, Az. Agr. Elena Catalano, Az. Agr. Antica Masseria 'A Canc'llera, Az. Agr. Terre d'Aglianico, Az. Agr. Cavalier Mennato Falluto, Az. Agr. De Fortuna, Az. Agricola Fontana Reale, Az. Agr. Il Poggio, Az. Agr. Terrantiqua, Az. Agr. Via dei Mulini, Cantina Bicu de Fremundi, Cantina del Taburno, Cantina di Solopaca, Cantina Morone, Cantine Pietreionne, Cantine Iannella, Cantine Tora, DIIS VINI srl, Euvitis 21 ATS srl – Ocone 1910, Fattoria La Rivolta, Fontanavecchia, La Fortezza, La Guardiense – Janare, La Vinicola del Titerno, Mustilli, Nifo Sarrapochiello Lorenzo, Santiquaranta, Scompiglio, Terra di Briganti, Terre Massesi, Torre dei Chiusi, Torre del Pagus, Vitivinicola Anna Bosco.