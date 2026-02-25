sannio chiuso un supermercato a benevento per gravi carenze igieniche

Nell’ambito dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto della normativa in materia di sicurezza ed igiene degli alimenti, i Carabinieri del N.A.S. di Salerno hanno intensificato l’attività ispettiva presso esercizi di vendita e somministrazione di alimenti e bevande delle province di Salerno, Avellino e Benevento. Nel capoluogo sannita, a seguito di un’ispezione svolta congiuntamente a personale della locale ASL, è stato adottato un provvedimento di chiusura di un supermercato a causa del riscontro di gravi carenze igienico-sanitarie. Nello specifico, i militari hanno accertato sporco diffuso e presenza di ragnatele in vari ambienti, pannelli della controsoffittatura danneggiati, mattonelle dell’area vendita divelte, finestre con vetri rotti o prive di barriere contro l’intrusione di animali infestanti, celle frigorifere e banchi espositori sporchi, mancata sterilizzazione degli utensili nel reparto macelleria, derrate alimentari stoccate in modo non conforme, nonché assenza di acqua calda e di spogliatoi dedicati al personale. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

Leggi anche: Blitz dei NAS a Benevento: supermercato chiuso, carenze igieniche nelle celle e banchi espositori

Gravi carenze igieniche e nella sicurezza: chiuso ristorante sui lungarniIl ristorante situato sui lungarni di Pisa è stato chiuso dai carabinieri dopo aver scoperto gravi carenze igieniche e di sicurezza durante un controllo notturno il 13 febbraio.