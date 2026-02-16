Gravi carenze igieniche e nella sicurezza | chiuso ristorante sui lungarni

Il ristorante situato sui lungarni di Pisa è stato chiuso dai carabinieri dopo aver scoperto gravi carenze igieniche e di sicurezza durante un controllo notturno il 13 febbraio. Le forze dell’ordine hanno trovato cucine sporche, apparecchiature mal funzionanti e condizioni di lavoro non conformi alle norme, che hanno portato alla decisione di interrompere l’attività immediatamente. Più di una decina di enti, tra cui polizia, guardia di finanza e vigili del fuoco, hanno partecipato all’operazione per verificare la sicurezza del locale.

I Vigili del fuoco hanno riscontrato la non conformità dell’impianto del gas della cucina. Presenti inoltre nei locali di infestanti Vasta operazione di controllo straordinario del centro storico di Pisa la notte dello scorso 13 febbraio da parte dei Carabinieri della Stazione di Migliarino, Questura, Guardia di finanza, Carabinieri Nas di Livorno, Carabinieri Nil di Pisa, Vigili del fuoco, Ispettorato del lavoro, Asl e Polizia municipale.Il controllo si è concentrato su un noto ristorante situato in Lungarno Mediceo.Il personale del NAS di Livorno ha rilevato la mancata attuazione delle procedure di autocontrollo HACCP, con specifico riferimento alla presenza di infestanti nei locali.🔗 Leggi su Pisatoday.it

