Mattarella nel discorso di fine anno punta sulla pace | Si chiude anno non facile speriamo tempo migliore

Il presidente Mattarella nel suo discorso di fine anno ha sottolineato le difficoltà vissute nel 2023 e ha espresso la speranza in un futuro più sereno. In un momento di incertezza, il suo intervento richiama l’importanza di guardare avanti con fiducia, mantenendo un atteggiamento di sobrietà e riflessione. È un invito a continuare a lavorare per un domani più stabile e pacifico per tutti.

“Care concittadine e cari concittadini, si chiude un anno non facile. Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. La nostra aspettativa è anzitutto rivolta alla pace”. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha aperto così il suo consueto messaggio di fine anno agli italiani. “Di fronte alle abitazioni devastate dai bombardamenti nelle città ucraine, di fronte alla distruzione delle centrali di energia per lasciare bambini, anziani, donne, uomini al freddo del gelido inverno di quei territori, di fronte alla devastazione di Gaza, dove neonati al freddo muoiono assiderati, il desiderio di pace è sempre più alto e diviene sempre più incomprensibile e ripugnante il rifiuto di chi la nega perché si sente più forte”, ha rimarcato il capo dello Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Mattarella nel discorso di fine anno punta sulla pace : "Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore" Leggi anche: Mattarella: “Si chiude anno non facile, speriamo tempo migliore rivolto a pace Leggi anche: Il discorso di Mattarella: “Anno non facile, speriamo di incontrare un tempo migliore” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Mattarella lavora al messaggio di fine anno, sarà incentrato sui giovani; Mattarella prepara il discorso di Fine Anno: I giovani prendano in mano le sorti della Repubblica; Mattarella esorta i giovani, speranza contro le guerre. Oggi undicesimo discorso; Lettera aperta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Discorso di fine anno (2025) di Mattarella: il testo integrale, le parole - DISCORSO MATTARELLA TESTO INTEGRALE – Si è da poco concluso il tradizionale discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella andato in scena nella serata di oggi, mercoledì 31 ... tpi.it

Il discorso di fine anno di Mattarella: “Ripugnante chi nega la pace perché si sente più forte” - Tutti ne abbiamo ben presenti le ragioni e, come sempre, speriamo di incontrare un tempo migliore. ilfattoquotidiano.it

A che ora inizia il discorso di fine anno (2025) di Mattarella: orario esatto - DISCORSO MATTARELLA QUANDO INIZIA ORARIO – Come di consueto, nella serata di oggi, mercoledì 31 dicembre 2025, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella tiene il tradizionale discorso di fine a ... tpi.it

La Stampa. . Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel tradizionale discorso di fine anno: "Nessun ostacolo è più forte della nostra democrazia. Desidero ricordarlo a tutti noi e rivolgermi, particolarmente, ai più giovani. Qualcuno - che vi giudica sen - facebook.com facebook

#Pichetto sul discorso di #Mattarella: “un richiamo alla tutela dell’ambiente, la sicurezza #energetica e una transizione sostenibile” x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.