Sanità ospedali migliori d’Italia | l’Infermi di Rimini sale al 54esimo posto

Esaminati 133 nosocomi in base a tecnologia, pareri degli esperti e soddisfazione dei pazienti. Rimini batte Ravenna e accorcia le distanze su Forlì Il Morgagni-Pierantoni di Forlì 43esimo tra gli ospedali migliori d'Italia nella classifica “World’s Best Specialized Hospitals 2026”, elaborata dal settimanale internazionale Newsweek in collaborazione con la società di ricerca Statista. Rispetto allo scorso anno l'ospedale di via Forlanini guadagna così una posizione, con un punteggio medio del 71,58%. Complessivamente sono stati esaminati 133 nosocomi. In base allo studio, il miglior ospedale in Italia è il Policlinico universitario Gemelli di Roma con il 92,84% di punteggio medio, scavalcando il Niguarda di Milano, con il 90,75%. Sul gradino più basso del podio c'è l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, con il 90,27% di valutazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

