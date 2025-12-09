Sanità d’eccellenza | il Lotti di Pontedera tra i 15 migliori ospedali d’Italia

PONTEDERA – La sanità toscana ha una punta di diamante che brilla a livello nazionale. È l’ Ospedale Lotti di Pontedera. Il presidio della Valdera è entrato ufficialmente nella ristretta cerchia delle migliori strutture italiane per qualità delle cure. A certificarlo è il Piano Nazionale Esiti 2025 presentato da Agenas. I dati sono chiari. In tutta Italia, solo 15 strutture ospedaliere hanno raggiunto livelli giudicati ‘ alti’ o ‘molto alti’ in almeno 6 delle 8 aree cliniche monitorate. Il Lotti ha fatto anche meglio della soglia minima. L’ospedale pisano ha ottenuto valutazioni d’eccellenza in ben 7 aree cliniche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it