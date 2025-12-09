Sanità d’eccellenza | il Lotti di Pontedera tra i 15 migliori ospedali d’Italia
PONTEDERA – La sanità toscana ha una punta di diamante che brilla a livello nazionale. È l’ Ospedale Lotti di Pontedera. Il presidio della Valdera è entrato ufficialmente nella ristretta cerchia delle migliori strutture italiane per qualità delle cure. A certificarlo è il Piano Nazionale Esiti 2025 presentato da Agenas. I dati sono chiari. In tutta Italia, solo 15 strutture ospedaliere hanno raggiunto livelli giudicati ‘ alti’ o ‘molto alti’ in almeno 6 delle 8 aree cliniche monitorate. Il Lotti ha fatto anche meglio della soglia minima. L’ospedale pisano ha ottenuto valutazioni d’eccellenza in ben 7 aree cliniche. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Ictus, certificazione internazionale d'eccellenza all'Ulss 3 I servizi sanitari dell'Ulss 3 Serenissima conseguono un altro importante riconoscimento, cioè la certificazione di eccellenza dell'intera "rete stroke", la rete cioè che si attiva per la cura e l'assistenza qua - facebook.com Vai su Facebook
Il cuore dei podisti, venti carrozzine donate all’ospedale Lotti - Pontedera (Pisa), 7 ottobre 2025 – Un nuovo gesto di grande solidarietà firmato dalla Ets Regalami un sorriso. Lo riporta lanazione.it
