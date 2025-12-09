Sanità la Federico II tra gli ospedali top d’Italia | ecco i migliori nosocomi d’Italia

Sono 15 le strutture ospedaliere italiane che, valutate su almeno sei aree cliniche (su un totale di otto), nel 2024 hanno raggiunto un livello “alto” o “molto alto”. Due di queste hanno centrato la valutazione massima in tutte e otto le aree considerate: l’ospedale di Savigliano in Piemonte e l’ospedale di Mestre in Veneto. È quanto emerge dal Piano nazionale esiti 2025, presentato da Agenas. La mappa delle eccellenze si concentra soprattutto al Nord: la Lombardia guida con cinque strutture di livello alto o molto alto valutate su sei o sette aree; seguono il Veneto con tre strutture (sei, sette o otto aree) e l’Emilia-Romagna con due ospedali (sei e sette aree). 🔗 Leggi su Ildenaro.it