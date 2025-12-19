Un' eccellenza digitale | ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni
Ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni. L'ospedale di Forlì ha ottenuto in questi giorni la certificazione Himss Emram (Electronic medical record adoption model) Livello 6. Si tratta di uno dei più autorevoli standard internazionali per la valutazione della maturità. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Liguria Digitale tra le 100 Eccellenze d’Italia: premio nazionale per la sanità digitale.; ITAS Mutua tra le 100 Eccellenze Italiane per il secondo anno consecutivo; L’associazione Liber premia Liguria Digitale Eccellenza d’Italia nella sanità hi-tech.
OSPEDALE DEL MARE, IN FUNZIONE UNA NUOVA PET DIGITALE PER UNA DIAGNOSTICA D’ECCELLENZA È entrata in funzione questa mattina, presso l’Unità Operativa Complessa di Medicina Nucleare dell’Ospedale del Mare, una nuova TAC PET digit - facebook.com facebook
