Un' eccellenza digitale | ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ancora un prestigioso riconoscimento per il Morgagni-Pierantoni. L'ospedale di Forlì ha ottenuto in questi giorni la certificazione Himss Emram (Electronic medical record adoption model) Livello 6. Si tratta di uno dei più autorevoli standard internazionali per la valutazione della maturità. 🔗 Leggi su Forlitoday.itImmagine generica

Leggi anche: Tre Bollini Rosa al Morgagni-Pierantoni: massimo riconoscimento per l’attenzione alla salute femminile

Leggi anche: Messa di Natale all'ospedale Morgagni-Pierantoni con il vescovo Corazza

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Liguria Digitale tra le 100 Eccellenze d’Italia: premio nazionale per la sanità digitale.; ITAS Mutua tra le 100 Eccellenze Italiane per il secondo anno consecutivo; L’associazione Liber premia Liguria Digitale Eccellenza d’Italia nella sanità hi-tech.

eccellenza digitale prestigioso riconoscimentoLiguria Digitale tra le “100 Eccellenze d’Italia”: premio nazionale a Montecitorio per la sanità digitale ligure - A ritirare il premio, il dg Castanini: "La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa che richiede visione, competenza e responsabilità" ... telenord.it

eccellenza digitale prestigioso riconoscimentoLiguria digitale tra le cento "Eccellenze d'Italia": parla il direttore generale Enrico Castanini - "La trasformazione digitale della sanità è una sfida complessa che richiede visione, competenza e responsabilità" ... telenord.it

Liguria Digitale tra le "100 Eccellenze d’Italia" per la sanità digitale - L’azienda è l’unica realtà ligure premiata a Montecitorio ed è tra le pochissime pubbliche selezionate a livello nazionale ... primocanale.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.