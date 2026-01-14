Iran fra proteste di piazza e lezioni del passato | il rischio di ripetere gli errori del 1953

Dagli ultimi giorni di dicembre 2025, l’Iran attraversa una crisi sociale e politica di grande rilevanza, tra proteste di piazza e tensioni interne. La situazione presenta somiglianze con eventi storici passati, in particolare con il colpo di stato del 1953. Analizzare le cause e le dinamiche di questa crisi aiuta a comprendere meglio le sfide attuali e le possibili ripercussioni future per il Paese.

Dagli ultimi giorni di dicembre 2025, l’Iran è teatro di una delle crisi sociali e politiche più profonde dalla Rivoluzione del 1979. Una protesta iniziata «solo» per la crisi economica si è rapidamente trasformata, in molte città e province, in una sfida aperta alla leadership teocratica degli ayatollah. Proteste che si sono estese dal Grande Bazar della capitale a oltre cento centri urbani e rurali del paese, con decine di migliaia di persone in piazza contro la repressione, la disuguaglianza e la gestione del potere. Una protesta divenuta rivolta. I moti di fine 2025 sono nati inizialmente come risposta all’impennata dell’inflazione e al crollo del valore del rial causato dalle pesanti sanzioni imposte al paese da Europa e Stati Uniti. 🔗 Leggi su Panorama.it

